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Оплата с помощью QR-кода: когда не требуется РРО/ПРРО

11:01, 3 ноября 2023
Субъекту хозяйствования не нужно применять РРО и/или ПРРО в случае реализации товаров, работ (услуг), оплата за которые производится с помощью QR-кода, если в нем закодированы реквизиты счета в формате ИВАN.
Оплата с помощью QR-кода: когда не требуется РРО/ПРРО
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Стало известно, если оплата производится с помощью QR-кода, или обязан предприниматель применять РРО/ПРРО. Об этом сообщает Государственная налоговая служба в Луганской области.

Так, согласно п. 1 ст. 3 Закона Украины от 06.07.1995 №265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» с изменениями и дополнениями хозяйствующие субъекты, осуществляющие расчетные операции в наличной и/или в безналичной форме ( с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.п.) при продаже товаров (оказании услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также операции по приему наличных денег для выполнения платежной операции обязаны проводить расчетные операции на полную сумму покупки (предоставление услуги) через зарегистрированные, опломбированные в установленном порядке и переведенные в фискальный режим работы регистраторы расчетных операций или через зарегистрированные фискальным сервером контролирующего органа программные РРО с созданием в бумажной и/или электронной форме соответствующих расчетных документов, подтверждающих выполнение расчетных операций, или в случаях, предусмотренных Законом №265 с применением зарегистрированных в установленном порядке расчетных книг.

Расчетная операция – прием от покупателя наличных средств, платежных карт, платежных чеков, жетонов и т.п. по месту реализации товаров (услуг), выдача наличных средств за возвращенный покупателем товар (неоказанную услугу), а в случае применения банковской платежной карты – оформление соответствующего расчетного документа оплаты в безналичной форме товара (услуги) банком покупателя или, в случае возврата товара (отказа от услуги), оформление расчетных документов по перечислению средств в банк покупателя (ст. 2 Закона №265).

В то же время п. 2 ст. 9 Закона №265 установлено, что РРО и/или ПРРО не применяются при выполнении банковских операций, кроме, в частности, операций коммерческих агентов банков и небанковских финансовых учреждений по приему наличных денег для выполнения платежных операций с использованием программно-технических комплексов самообслуживания, за исключением ПТКС, позволяющие пользователю совершать исключительно операции по получению средств.

Согласно пп. 4 п. 5 разд. I Правил формирования и использования QR-кода для осуществления кредитных переводов, утвержденных постановлением Правления НБУ от 28.05.2020 №68 с изменениями и дополнениями QR-код – матричный код (двухмерный штрих-код), содержащий информацию о получателе средств и предназначенный для сканирования с помощью мобильного устройства, сканера штрихкода с целью быстрой и безошибочной передачи реквизитов операции перевода средств.

Пунктом 8 разд. II Правил определено, что элементы данных QR-кода, стандарты кодирования кириллических символов, особенности кодирования данных и примеры QR-кодов для версии формата 001 и формата 002 приведены в приложениях 1, 2 к Правилам.

Информация, содержащаяся в QR-коде, сканируется с помощью камеры устройства, платежного приложения (далее – приложение), специализированного банковского оборудования или универсального сканера QR-кодов. Данные раскодируются как предложение по осуществлению платежа, которое отразится в приложении или других информационных системах (программном обеспечении) (п. 18 разд. V Правил).

Согласно п. 13 ст. 1 Закона Украины от 30.06.2021 №1591-IX «О платежных услугах», который вводится в действие с 01 декабря 2022 года, электронное платежное средство – платежный инструмент, реализуемый на любом носителе, содержащем в электронной форме данные, необходимые для инициирование платежной операции и/или проведение других операций, определенных договором с эмитентом.

То есть QR-код в понимании законодательства, регулирующего расчетные операции, не является платежным средством. При этом применение РРО и/или ПРРО зависит не от формы расчетных операций, а от способа получения средств предприятием (продавцом) как оплаты за товар (услугу).

Учитывая изложенное, предприятие (продавец) не обязано применять РРО и/или ПРРО в случае реализации товаров, работ (услуг), оплата за которые осуществляется с помощью QR-кода, в котором закодированы полные банковские реквизиты счета в формате ИВАN такого субъекта ведения хозяйства.

В то же время в случае осуществления расчетов с помощью QR-кода, в котором закодированы реквизиты для оплаты, любое другое электронное платежное средство, отличное от реквизитов счета в формате ИВАN, – применение РРО и/или ПРРО является обязательным.

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