Ушел из жизни известный телеведущий, диктор новостей Анатолий Васянович

На 81 году жизни скончался телеведущий, диктор новостей, заслуженный журналист Украины Анатолий Васянович.

В Германии на 81 году жизни скончался телеведущий, диктор новостей, заслуженный журналист Украины Анатолий Васянович. Об этом сообщил телевизионщик Николай Канишевский.

«Такое красивое солнечное утро принесло печальную новость: ушел из жизни Анатолий Семенович Васянович… Люди почтенного возраста хорошо помнят его как диктора Республиканского телевидения… Умер Анатолий Семенович на 81 году жизни вчера (1 ноября, - Авт.) в немецком городке Висбаден. Об этом сообщила его жена Зоя», – написал он.

Канишевский добавил, что Анатолий Васянович пришел на Крещатик, 26 в середине 70-х и начинал свою деятельность как диктор информационной программы «Известия». Был ведущим многих молодежных литературных и музыкальных программ.

«С семидесятых по девяностые годы работал под псевдонимом «Анатолий Васянюк», поскольку тогдашнее руководство считало, что его правдивая фамилия имела еврейские корни. Таковы были советские правила», — рассказал телепродюсер и ведущий телевизионных программ.

Анатолий Васянович работал актером Киевского театра им. И.Франко, а с 1976 года начался его телевизионный этап жизни. Васянович работал на УТ-1 диктором информационных программ «День за днем», «Новости», «Известия», «Актуальная камера»; детской программы «Мультфильм по заказу»; развлекательной «Песня созывает друзей», а также телевизионных концертов. В общей сложности он проработал на УТ-1 и НТКУ 32 года, а в 2008 году ушел на пенсию.

Кроме того, Анатолий Васянович записывал для зрителей ТРК «Киев» двухминутные межпрограммные ролики, в которых учил правильному украинскому языку, а также преподавал спецкурс для дикторов в Укртелерадиопрессинституте.

Государственный телеканал работал под логотипами УТ и УТ-1 в 1951-1998 годах. В 1998-2015 годах был Первым национальным (НТКУ). Сейчас это UA: Первый.

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