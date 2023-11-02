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Пішов із життя відомий телеведучий, диктор новин Анатолій Васянович

18:19, 2 листопада 2023
На 81 році життя помер телеведучий, диктор новин, заслужений журналіст України Анатолій Васянович.
Пішов із життя відомий телеведучий, диктор новин Анатолій Васянович
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У Німеччині на 81 році життя помер телеведучий, диктор новин, заслужений журналіст України Анатолій Васянович. Про це повідомив телевізійник Микола Канішевський.

«Такий гарний сонячний ранок приніс сумну новину: пішов з життя Анатолій Семенович Васянович… Люди поважного віку добре памʼятають його як диктора Республіканського телебачення… Помер Анатолій Семенович на 81 році життя учора (1 листопада, - Авт.) в німецькому містечку Вісбаден. Про це повідомила його дружина Зоя», — написав він.

Канішевський додав, що Анатолій Васянович прийшов на Хрещатик, 26 в середині 70-х і починав свою діяльність як диктор інформаційної програми «Вісті». Був ведучим багатьох молодіжних літературних і музичних програм.

«З сімдесятих по девʼяності роки працював під псевдонімом «Анатолій Васянюк», оскільки тодішнє керівництво вважало, що його правдиве прізвище мало єврейське коріння. Такі були радянські правила», — розповів телепродюсер та ведучий телевізійних програм.

Анатолій Васянович працював актором Київського театру ім. І.Франка, а з 1976 року розпочався його телевізійний етап життя. Васянович працював на УТ-1 диктором інформаційних програм «День за днем», «Новини», «Вісті», «Актуальна камера»; дитячої програми «Мультфільм на замовлення»; розважальної «Пісня скликає друзів», а також телевізійних концертів. Загалом він пропрацював на УТ-1 та НТКУ 32 роки, а у 2008 році пішов на пенсію. 

Крім того, Анатолій Васянович записував для глядачів ТРК «Київ» двохвилинні міжпрограмні ролики, у яких навчав правильної української мови, а також викладав спецкурс для дикторів в Укртелерадіопресінституті.

Державний телеканал працював під логотипами УТ та УТ-1 у 1951-1998 роках. У 1998—2015 роках був Першим національним (НТКУ). Зараз це UA: Перший.

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