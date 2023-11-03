Отримав повістку, пройшов ВЛК, але не з’явився на виклик у ТЦК: на Львівщині ув’язнили солдата

В суді він пояснив, що боявся можливих наслідків війни, тому свідомо вибрав бути засудженим.

На Львівщині суд призначив три роки ув’язнення солдату, який отримав повістку, пройшов ВЛК, утім не з’явився на виклик у ТЦК для відправки на службу. Про це пише zaxid.net.

Зазначається, що чоловік 31 березня 2023 року отримав повістку про виклик до ТЦК й 4 квітня не прибув на виклик для подальшої мобілізації і військової служби.

При цьому він пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним за станом здоров’я для проходження служби. Слідчі повідомили йому про підозру в ухиленні від призову від час мобілізації за ст. 336 ККУ.

В суді солдат пояснив, що боявся можливих наслідків війни, тому свідомо вибрав бути засудженим.

Його визнали винним в ухиленні від призову та призначили три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, щона Хмельниччині солдата ув’язнили на 5 років за спізнення з відпустки.

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