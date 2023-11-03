Отримав повістку, пройшов ВЛК, але не з’явився на виклик у ТЦК: на Львівщині ув’язнили солдата

На Львівщині суд призначив три роки ув’язнення солдату, який отримав повістку, пройшов ВЛК, утім не з’явився на виклик у ТЦК для відправки на службу. Про це пише zaxid.net.
Зазначається, що чоловік 31 березня 2023 року отримав повістку про виклик до ТЦК й 4 квітня не прибув на виклик для подальшої мобілізації і військової служби.
При цьому він пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним за станом здоров’я для проходження служби. Слідчі повідомили йому про підозру в ухиленні від призову від час мобілізації за ст. 336 ККУ.
В суді солдат пояснив, що боявся можливих наслідків війни, тому свідомо вибрав бути засудженим.
Його визнали винним в ухиленні від призову та призначили три роки позбавлення волі.
Нагадаємо, щона Хмельниччині солдата ув’язнили на 5 років за спізнення з відпустки.
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