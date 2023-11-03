Получил повестку, прошел ВЛК, но не явился по вызову в ТЦК: на Львовщине заключили в тюрьму солдата

В суде он объяснил, что боялся возможных последствий войны, поэтому сознательно избрал быть осужденным.

Во Львовской области суд назначил три года заключения солдату, который получил повестку, прошел ВЛК, однако не явился на вызов в ТЦК для отправки на службу. Об этом пишет zaxid.net.

Отмечается, что мужчина 31 марта 2023 года получил повестку о вызове в ТЦК и 4 апреля не прибыл на вызов для дальнейшей мобилизации и военной службы.

При этом он прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным по состоянию здоровья для прохождения службы. Следователи сообщили ему о подозрении в уклонении от призыва от мобилизации по ст. 336 УКУ.

В суде солдат объяснил, что боялся возможных последствий войны, поэтому сознательно избрал быть осужденным.

Его признали виновным в уклонении от призыва и назначили три года лишения свободы.

Напомним, что в Хмельнитчине солдата заключили в тюрьму на 5 лет за опоздание из отпуска.

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