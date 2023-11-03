Получил повестку, прошел ВЛК, но не явился по вызову в ТЦК: на Львовщине заключили в тюрьму солдата

Во Львовской области суд назначил три года заключения солдату, который получил повестку, прошел ВЛК, однако не явился на вызов в ТЦК для отправки на службу. Об этом пишет zaxid.net.
Отмечается, что мужчина 31 марта 2023 года получил повестку о вызове в ТЦК и 4 апреля не прибыл на вызов для дальнейшей мобилизации и военной службы.
При этом он прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным по состоянию здоровья для прохождения службы. Следователи сообщили ему о подозрении в уклонении от призыва от мобилизации по ст. 336 УКУ.
В суде солдат объяснил, что боялся возможных последствий войны, поэтому сознательно избрал быть осужденным.
Его признали виновным в уклонении от призыва и назначили три года лишения свободы.
Напомним, что в Хмельнитчине солдата заключили в тюрьму на 5 лет за опоздание из отпуска.
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