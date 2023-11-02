Предоставителям «кредитов до зарплаты» запретят наживаться на потребителях, - Рада рассмотрит законопроект

Также предлагается законодательно запретить рассказывать в рекламе о «легких займах на красивую жизнь».

Верховной Раде рекомендуют принять в целом как закон законопроект от Нацбанка №9422 о запрете введения в заблуждение украинцев по поводу легких кредитов «до зарплаты». Соответствующее решение принял Комитет Верховной Рады по налоговой политике 2 ноября.

Так, Национальный банк Украины фиксирует сверхвысокое ценообразование на рынке микрокредитования: дневная номинальная ставка может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка – более 1000% годовых.

При этом с 24 февраля 2022 года поведение предоставителей микрокредитов существенно не изменилось в части ценообразования, наоборот, иногда наблюдается даже рост стоимости таких кредитов.

Средний размер ссуды, которую берет человек в микрофинансовой компании, составляет 5000 грн с дневной ставкой 2,5% (средняя ставка по этому сегменту рынка). Через 14 дней, наиболее популярным сроком кредитования, человек должен вернуть средства на общую сумму 6750 грн.

То есть стоимость кредитных средств в денежном измерении составляет 1750 грн. Сейчас в Украине минимальная зарплата составляет 6700 грн. в месяц, а после налогообложения составляет соответственно 5393,5 грн. То есть доступный доход человека на этих же 14 дней составляет 2696,75 грн.

Соответственно, потребителю, общий доход которого составляет минимальную заработную плату, придется через две недели пользования таким кредитом отдать более 60% от своего доступного дохода.

По результатам консультаций, проведенных с Национальным банком Украины, сформировано видение, что совокупная стоимость кредита для малообеспеченных (получающих наименьший возможный уровень дохода) потребителей не должна превышать 20% от их дохода, то есть микрокредиты должны стоить втрое дешевле. Следовательно, существует необходимость в законодательном установлении предельного размера процентной ставки.

При этом установление ограничения максимального уровня ставки будет соответствовать мировой практике, поскольку согласно исследованию Всемирного банка ограничение максимального уровня процентной ставки по состоянию на 2020 год существовало в 63 странах мира.

Кроме того, практика показала, что высокие процентные ставки в сочетании с пеней и другими платежами, связанными с взысканием задолженности, побуждают кредитодателей к высокорисковому кредитованию.

Предоставители так называемых «кредитов до зарплаты» находятся в «замкнутом круге»: значительный ущерб от невозвращенных кредитов заставляют их повышать ставки, а высокие ставки влекут высокий уровень невозвратов.

При этом простота доступа к онлайн-кредитованию на покрытие разовых потребительских потребностей (микрокредитования) приводит к росту задолженности малообеспеченных и финансово неграмотных заемщиков.

Наряду с стремительным развитием дистанционного кредитования возникает вопрос взвешенности и предварительного обдумывания заемщиком потребности в кредите, его стоимости и последствий такого решения. Принять решение о получении кредита становится проблематичным, если заемщик принимает такое решение «здесь и сейчас», при этом имеет возможность легко и быстро, с помощью дистанционного обслуживания, неоднократно продлевать действие кредитного договора или перезаключать его и изменять вид кредита.

Таким образом, существует потребность в усилении защиты прав потребителей путем гарантирования получения ими всей информации, необходимой для оценки возможности возврата кредита и выплаты процентов за пользование им, а также устранения возможности психологического влияния кредитодателем на процесс принятия такого решения.

Итак, законопроектом (в изначальной редакции, финальная еще не опубликована) предлагается:

1) вывести нормативно-правовые акты Национального банка, направленные на выполнение им функции государственного регулирования и надзора на рынках небанковских финансовых услуг из-под сферы действия Закона «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности»;

2) ввести показатель «дневная процентная ставка по потребительскому кредиту», определить порядок его расчета и установить максимальный его размер на уровне 1% в день от общего размера кредита;

3) установить требования обязательного указания в договоре о потребительском кредите информации о дневной процентной ставке (кроме потребительских кредитов, выполнение обязательств по которым обеспечено залогом/ипотекой или правом доверительной собственности);

4) запретить кредитодателю и новому кредитору требовать уплаты каких-либо платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите и/или не учтенных в расчете дневной процентной ставки, указанной в договоре о потребительском кредите и т.д.

Автор: Наталья Мамченко

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