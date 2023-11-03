В Хмельницкой области мужчина разбил 19 могил, представляясь «Иисусом», фото

50-летний вандал задержан.

Фото: полиция

В Хмельницкой области мужчина надругался над 19 могилами. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В полицию поступило сообщение от жительницы с. Глибочок о том, что на кладбище неизвестный мужчина совершает акты вандализма на могилах.

На место происшествия приехали правоохранители, которые совместно с местными жителями задержали злоумышленника. Им оказался 50-летний житель с. Иванковцы, которого выгнала из дома жена.

"Мужчина, представившийся "Иисусом", имел при себе рюкзак с крестом, флагом и лампадками. Объясняет, что похищенное хотел забрать домой", – заявили в полиции.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 с. 297 (Надругательство над могилой).

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