В МВД высказались о возможности применения электрошокеров полицейскими при задержаниях

Во время обсуждения этой инициативы три года назад возникла дискуссия по поводу людей, имеющих металлические элементы в теле или другие физиологические особенности.

Источник фото: picture-alliance/dpa/P. Zinken

Глава МВД Игорь Клименко высказался по поводу возможности применения электрошокеров полицейскими при задержаниях.

Об этом сообщили в МВД Украины.

«Законопроект находится в ВРУ. Возможно, его нужно корректировать, но в связи с агрессивными действиями некоторых наших граждан на дорогах или во время несения службы правоохранителями, все же применение электрошокера не будет иметь летальных исходов», - отметил он.

По словам Клименко, во время обсуждения этой инициативы три года назад возникла дискуссия по поводу людей, имеющих металлические элементы в теле или другие физиологические особенности, которые могут привести к летальным исходам.

Также глава МВД подчеркнул, что в обсуждении следует учесть и мнение общества. Ведь каждый гражданин заинтересован жить в безопасной стране.

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