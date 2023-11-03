У МВС висловилися щодо можливості застосування електрошокерів поліцейськими при затриманнях

Під час обговорення цієї ініціативи три роки тому виникла дискусія з приводу людей, які мають металеві елементи в тілі чи інші фізіологічні особливості.

Джерело фото: picture-alliance/dpa/P. Zinken

Очільник МВС Ігор Клименко висловився щодо можливості застосування електрошокерів поліцейськими при затриманнях.

Про це повідомили у МВС України.

«Законопроєкт знаходиться у ВРУ. Можливо, його потрібно корегувати, але у звʼязку з агресивними діями деяких наших громадян на дорогах або під час несення служби правоохоронцями, все-таки застосування електрошокера не буде мати летальних наслідків», - зазначив він.

За словами Клименка, під час обговорення цієї ініціативи три роки тому виникла дискусія з приводу людей, які мають металеві елементи в тілі чи інші фізіологічні особливості, які можуть призвести до летальних наслідків.

Також очільник МВС наголосив, що в обговоренні варто врахувати й думку суспільства. Адже кожен громадянин зацікавлений жити в безпечній країні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.