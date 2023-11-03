На Хмельниччині чоловік потрощив 19 могил, представляючись «Ісусом», фото

50-річного вандала затримали.

Фото: поліція

На Хмельниччині чоловік вчинив наругу над 19-ма могилами. Про це повідомляє пресслужба поліції.

До правоохоронців надійшло повідомлення від жительки с. Глибочок про те, що на кладовищі невідомий чоловік вчиняє акти вандалізму на могилах.

На місце події приїхали правоохоронці, які спільно з місцевими жителями затримали зловмисника. Ним виявився 50-річний мешканець с. Іванківці, якого вигнала із дому дружина.

"Чоловік, що представився "Ісусом", мав при собі рюкзак із хрестом, прапором та лампадками. Пояснює, що викрадене хотів забрати додому", ‒ заявили у поліції.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 с. 297 (Наруга над могилою).

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