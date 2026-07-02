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У Києві після масованого удару РФ затримується рух тролейбусів і трамваїв: список маршрутів

08:35, 2 липня 2026
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У столиці змінили маршрути автобусів і запустили додаткові рейси замість окремих трамваїв та тролейбусів.
У Києві після масованого удару РФ затримується рух тролейбусів і трамваїв: список маршрутів
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Як раніше повідомлялося, у ніч на 2 липня Росія здійснила черговий масований комбінований удар по Києву, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Всього по Києву вражено внаслідок російського обстрілу понад 20 житлових будинків.

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Через пошкодження контактної мережі, відсутність напруги та проведення робіт із ліквідації наслідків нічного російського обстрілу затримується рух громадського транспорту. Про це повідомили у КП «Київпастранс».

Таким чином, із затримкою курсують тролейбуси №№ 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43 і 50.

Також затримується рух трамваїв №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18 і 19.

Для забезпечення перевезень додатково організовано рух автобусів за маршрутами:

  • трамвая № 14 — «Контрактова площа – проспект Відрадний»;
  • тролейбуса № 41 — «Вулиця Тулузи – станція метро "Святошин"».

Крім того, через перекриття руху на бульварі Тараса Шевченка змінено схему руху автобусів №№ 114 і 118. Вони курсують за маршрутом: вулиця Велика Васильківська – вулиця Гетьмана Павла Скоропадського – вулиця Володимирська – бульвар Тараса Шевченка.

ОНОВЛЕНО:

Станом на 9 ранку рух тролейбусів №№ 1,11,12,14,15, 38, 43, 50, 6,16,18,19,23,28,31,33,35 і трамваїв №№ 11,12,14,15,16,18,19 відновлено.

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