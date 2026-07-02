У Києві після масованого удару РФ затримується рух тролейбусів і трамваїв: список маршрутів

У столиці змінили маршрути автобусів і запустили додаткові рейси замість окремих трамваїв та тролейбусів.

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Як раніше повідомлялося, у ніч на 2 липня Росія здійснила черговий масований комбінований удар по Києву, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Всього по Києву вражено внаслідок російського обстрілу понад 20 житлових будинків.

Через пошкодження контактної мережі, відсутність напруги та проведення робіт із ліквідації наслідків нічного російського обстрілу затримується рух громадського транспорту. Про це повідомили у КП «Київпастранс».

Таким чином, із затримкою курсують тролейбуси №№ 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43 і 50.

Також затримується рух трамваїв №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18 і 19.

Для забезпечення перевезень додатково організовано рух автобусів за маршрутами:

трамвая № 14 — «Контрактова площа – проспект Відрадний»;

тролейбуса № 41 — «Вулиця Тулузи – станція метро "Святошин"».

Крім того, через перекриття руху на бульварі Тараса Шевченка змінено схему руху автобусів №№ 114 і 118. Вони курсують за маршрутом: вулиця Велика Васильківська – вулиця Гетьмана Павла Скоропадського – вулиця Володимирська – бульвар Тараса Шевченка.

ОНОВЛЕНО:

Станом на 9 ранку рух тролейбусів №№ 1,11,12,14,15, 38, 43, 50, 6,16,18,19,23,28,31,33,35 і трамваїв №№ 11,12,14,15,16,18,19 відновлено.

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