В Киеве после массированного удара со стороны РФ задерживается движение троллейбусов и трамваев: список маршрутов

В столице изменили маршруты автобусов и запустили дополнительные рейсы вместо отдельных трамваев и троллейбусов.

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Как сообщалось ранее, в ночь на 2 июля Россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по Киеву, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. Всего в Киеве в результате российского обстрела пострадали более 20 жилых домов.

Из-за повреждения контактной сети, отсутствия напряжения и проведения работ по ликвидации последствий ночного российского обстрела задерживается движение общественного транспорта. Об этом сообщили в КП «Киевпастранс».

Таким образом, с задержкой курсируют троллейбусы №№ 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43 и 50.

Также задерживается движение трамваев №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18 и 19.

Для обеспечения перевозок дополнительно организовано движение автобусов по маршрутам:

трамвая № 14 — «Контрактовая площадь — проспект Отрадный»;

троллейбуса № 41 — «Улица Тулузы — станция метро «Святошин»».

Кроме того, из-за перекрытия движения на бульваре Тараса Шевченко изменена схема движения автобусов №№ 114 и 118. Они курсируют по маршруту: улица Большая Васильковская — улица Гетмана Павла Скоропадского — улица Владимирская — бульвар Тараса Шевченко.

ОБНОВЛЕНО:

По состоянию на 9 утра движение троллейбусов №№ 1, 11, 12, 14, 15, 38, 43, 50, 6, 16, 18, 19, 23, 28, 31, 33, 35 и трамваев №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 возобновлено.

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