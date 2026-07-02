Пенсіонери можуть втратити частину доплат: хто в зоні ризику

Українське законодавство дозволяє пенсіонерам офіційно працювати після призначення пенсії.

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В Україні дозволено поєднувати пенсію та офіційну роботу, однак для працюючих пенсіонерів діють окремі правила призначення деяких доплат і перерахунків.

Згідно із законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсіонерам офіційно дозволено працювати після призначення пенсії. У такому разі людина одночасно отримує і пенсію, і заробітну плату. Право на пенсійні виплати при цьому не втрачається. Також працюючі пенсіонери, як і інші отримувачі, продовжують щорічно отримувати індексацію пенсій.

Попри збереження основної пенсії, офіційне працевлаштування може впливати на призначення окремих доплат. Зокрема, деякі підвищення до мінімального розміру пенсії передбачені законодавством лише для непрацюючих пенсіонерів. Також окремі перерахунки пенсій проводяться або після звільнення, або за спеціальними правилами, встановленими Пенсійним фондом.

Поряд із певними обмеженнями офіційна зайнятість має й важливі переваги. Поки пенсіонер працює, роботодавець сплачує за нього єдиний соціальний внесок, а сама людина продовжує накопичувати страховий стаж.

Після того як пенсіонер відпрацює щонайменше два роки після призначення пенсії або попереднього перерахунку, Пенсійний фонд може провести новий перерахунок виплат. При цьому враховується додатково набутий страховий стаж, а в окремих випадках — і заробітна плата за цей період.

Якщо людина після досягнення пенсійного віку вирішує не оформлювати пенсію одразу, її майбутній розмір може збільшитися.

Закон передбачає такі надбавки за відтермінування:

0,5% до розміру пенсії — за кожен повний місяць відстрочки, якщо вона триває менш як 60 місяців;

0,75% — за кожен повний місяць, якщо оформлення пенсії відкладається більш ніж на п’ять років.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», українці, які досягли 65-річного віку та мають повний страховий стаж, можуть розраховувати на гарантований законом мінімальний розмір пенсії.

Особам, які досягли 65 років і мають необхідний страховий стаж, гарантується пенсія на рівні не менше 40% мінімальної заробітної плати. У 2026 році для отримання такої гарантії чоловіки повинні мати щонайменше 35 років страхового стажу, а жінки — не менше 30 років.