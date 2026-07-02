Пенсионеры могут потерять часть доплат: кто в зоне риска

Украинское законодательство разрешает пенсионерам официально работать после назначения пенсии.

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В Украине разрешено совмещать пенсию и официальную работу, однако для работающих пенсионеров действуют отдельные правила назначения некоторых доплат и перерасчётов.

Согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсионерам официально разрешено работать после назначения пенсии. В таком случае человек одновременно получает и пенсию, и заработную плату. Право на пенсионные выплаты при этом не теряется. Также работающие пенсионеры, как и другие получатели, продолжают ежегодно получать индексацию пенсий.

Несмотря на сохранение основной пенсии, официальное трудоустройство может влиять на назначение отдельных доплат. В частности, некоторые повышения до минимального размера пенсии предусмотрены законодательством только для неработающих пенсионеров. Также отдельные перерасчёты пенсий проводятся либо после увольнения, либо по специальным правилам, установленным Пенсионным фондом.

Наряду с определёнными ограничениями официальная занятость имеет и важные преимущества. Пока пенсионер работает, работодатель уплачивает за него единый социальный взнос, а сам человек продолжает накапливать страховой стаж.

После того как пенсионер отработает не менее двух лет после назначения пенсии или предыдущего перерасчёта, Пенсионный фонд может провести новый перерасчёт выплат. При этом учитывается дополнительно приобретённый страховой стаж, а в отдельных случаях — и заработная плата за этот период.

Если человек после достижения пенсионного возраста решает не оформлять пенсию сразу, её будущий размер может увеличиться.

Закон предусматривает такие надбавки за отсрочку:

0,5% к размеру пенсии — за каждый полный месяц отсрочки, если она длится менее 60 месяцев;

0,75% — за каждый полный месяц, если оформление пенсии откладывается более чем на пять лет.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинцы, достигшие 65-летнего возраста и имеющие полный страховой стаж, могут рассчитывать на гарантированный законом минимальный размер пенсии.

Лицам, которые достигли 65 лет и имеют необходимый страховой стаж, гарантируется пенсия на уровне не менее 40% минимальной заработной платы. В 2026 году для получения такой гарантии мужчины должны иметь не менее 35 лет страхового стажа, а женщины — не менее 30 лет.