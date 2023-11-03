Карантину немає: у МОЗ спростувало інформацію щодо спалахів гепатиту А

Наразі спалах гепатиту A зафіксовано лише в Вінницькій області.

У мережі шириться інформація щодо запровадження карантину через спалахи гепатиту A в Україні, проте це фейк. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Відомство зазначає, що інформація щодо запровадження карантину в Україні неправдива.

«Це фейк та частина ворожої ІПСО. В разі виявлення спалахів захворювання МОЗ повідомить про це на офіційному сайті відомства та сторінках у соціальних мережах», - сказали в МОЗ.

В міністерстві також повідомили, що у 2022 році в Україні було зареєстровано 281 випадок гепатиту A. Водночас за 9 місяців цього року зареєстровано 314 випадків захворювання.

«Наразі спалах гепатиту A зафіксовано лише в Вінницькій області. Там тривають посилені протиепідемічні заходи», - наголосили в МОЗ.

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що гепатит A постійно реєструється на території України.

«Найчастішою причиною є порушення санітарно-гігієнічних норм: погано вимиті руки, використання чи вживання забрудненої води. Людина може інфікуватися, якщо вип’є заражену воду або з’їсть продукти, які готував хворий», - пояснили в міністерстві.

Профілактика захворювання

треба ретельно мити руки перед приготуванням та вживанням їжі, після туалету, прогулянки, поїздок у транспорті;

не слід нехтувати миттям овочів, фруктів;

вода для пиття має бути бутильованою або кип’яченою, посуд - добре вимитий;

не можна пити з однієї склянки з іншою людиною, «куштувати» страви з її тарілки, використовувати одну ложку, виделку.

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