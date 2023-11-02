Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада суддів точно допускає 9 кандидатів до конкурсу у КСУ, а ще 7 дали на усунення недоліків у документах

Поки Рада суддів не відхилила документи жодного з кандидатів.

Надавачам «кредитів до зарплати» заборонять наживатися на споживачах, - Рада розгляне законопроект

Також пропонується законодавчо заборонити розповідати у рекламі про «легкі позики на красиве життя».

Кваліфікаційне оцінювання суддів відновлюється з 13 листопада

Співбесіди відбудуться з суддями, які мали їх пройти ще у жовтні.

ВККС не знайшла суддів для Одеського апеляційного суду, хоча бажаючи поїхати в Одесу були

Заяви на відрядження в Одеський апеляційний суд можна подати до 24 листопада.

Верховний Суд пояснив підхід до обчислення строку звернення до суду військовослужбовцями

Апеляційний суд залишив позов військовослужбовця без розгляду, зазначивши, що він пропустив строк в один місяць для звернення до суду за захистом своїх прав, - в свою чергу, Верховний Суд пояснив, як рахувати строки звернення до суду особами, що проходять військову службу.

  1. В Україні

Електронна черга на ВЛК вже доступна для всіх військовослужбовців, — Міноборони

19:45, 2 листопада 2023
Записатися на проходження комісії ВЛК та до профільних спеціалістів на конкретну дату і час через електронну чергу можна як у реєстратурі медзакладу, так і віддалено у начальника медичної служби військової частини.
Електронна черга на ВЛК вже доступна для всіх військовослужбовців, — Міноборони
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Електронна черга на ВЛК у військових поліклініках вже доступна для всіх військовослужбовців. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Записатися на проходження комісії ВЛК та до профільних спеціалістів на конкретну дату і час через електронну чергу можна як у реєстратурі медзакладу, так і віддалено у начальника медичної служби військової частини.

За інформацією відомства, упродовж жовтня майже половина пацієнтів військових поліклінік записалися для проходження ВЛК віддалено і заздалегідь.

Наразі сервіс розгорнули у всіх військових поліклініках, де можна пройти амбулаторне ВЛК (без госпіталізації), а найактивніше єЧергою користуються у Києві, Одесі, Дніпрі та Вінниці. Міноборони заявило, що ставить за мету залучити всіх начальників медичних служб військових частин до користування сервісом для завчасного запису на ВЛК.

«Одна з основних переваг – для військових зникає потреба приїздити до поліклініки на 8 ранку та цілий день чекати на прийом до потрібного лікаря. На основі записів та проходження військово-лікарської комісії представники закладів аналізують дані щодо завантаженості та дефіциту спеціалістів. І в разі потреби шукають додаткових профільних спеціалістів як серед мобілізованих медиків, так і серед цивільних спеціалістів», - розповіли в міністерстві.

Крім того, доступ до єЧерги відкрили для всіх начальників медичних частин.

Щоб військовослужбовці отримали можливість записуватися через єЧергу, начальник медичної служби має звернутися до закладу охорони здоровʼя, у зоні підпорядкування якого перебуває підрозділ, та отримати від поліклініки інструкцію для подальшої реєстрації. Після цього для нього відкривається кабінет, через який він зможе записувати військовослужбовців на ВЛК та на прийом до лікарів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду