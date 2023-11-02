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Кабмин одобрил проект Госбюджета-2024 ко второму чтению: детали

21:35, 2 ноября 2023
Доходная часть проекта госбюджета увеличена по сравнению с І чтением на 22,2 млрд грн и предусмотрена в сумме 1 768,5 млрд гривен, в том числе по общему фонду увеличилась на 22,1 млрд грн.
Кабмин одобрил проект Госбюджета-2024 ко второму чтению: детали
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В четверг, 2 ноября, Кабинет Министров одобрил проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» до второго чтения. Об этом сообщает Министерство финансов.

«Министерство финансов совместно с другими министерствами и ведомствами подготовило проект государственного бюджета на 2024 год ко второму чтению по результатам обработки выводов и предложений ВРУ. Принципы и приоритеты, определенные в проекте бюджета, представленном Правительством на рассмотрение Парламента в I чтении – сохранены и во II чтении. Показатели бюджета сбалансированы, но одновременно и напряжены. Продолжаем активно работать для привлечения необходимого внешнего финансирования», – сообщил министр финансов Сергей Марченко.

В проекте бюджета ко второму чтению потребность во внешней финансовой поддержке составляет около 41 млрд. дол. США.

Этот объем удалось снизить с 42,9 млрд дол. США, в частности, благодаря увеличению плановых доходов в результате пересмотра макропоказателей и учету других дополнительных поступлений.

Были уточнены ожидаемые макроэкономические показатели на 2023 год, являющиеся базой для расчета прогноза на 2024 год. В частности:

  • более быстрое восстановление реального ВВП в 2023 году до +5% по сравнению с +2,8% в предыдущем прогнозе;
  • курс гривны в 38,6 грн за дол. США на конец периода до второго чтения по сравнению с 40,2 грн. за дол. США к первому чтению;
  • уточнены ожидания роста потребительских цен в текущем году в сторону уменьшения – с 14,7% до 7,1% (декабрь к декабрю).

В прогнозе на 2024 год был скорректирован в сторону уменьшения показатель потребительской инфляции – с 10,8% до 9,7% (декабрь к декабрю прошлого года). Также скорректировано предположение о курсе гривны 40,7 грн за дол. США (средний курс за год) до второго чтения по сравнению с 41,4 грн. США в предварительном прогнозе.

Доходная часть проекта госбюджета увеличена по сравнению с І чтением на 22,2 млрд грн и предусмотрена в сумме 1 768,5 млрд гривен, в том числе по общему фонду увеличилась на 22,1 млрд грн.

Расходы и предоставление кредитов увеличены в законопроекте ко второму чтению по сравнению с первым чтением на 95,2 млн грн и составляют 3 355 млрд грн, в том числе расходы общего фонда – 3 120,6 млрд грн и расходы специального фонда – 234,5 млрд гривен.

До ІІ чтения предельный объем дефицита был уменьшен на 22,1 млрд грн (до 1 571,5 млрд грн), что согласовано с Международным валютным фондом.

При подготовке проекта госбюджета ко II чтению, по предложениям народных депутатов и согласованию с профильными министерствами, было осуществлено перераспределение средств в рамках отдельных бюджетных программ. В частности, Министерства социальной политики, Министерства образования и науки, Министерства аграрной политики.

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