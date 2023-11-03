Чому призовний вік досі не знизили до 25 – пояснив Данілов

Вік мобілізації не знизили до 25, оскільки «це дуже чутливе питання» і наразі існують більш пріоритетні завдання для захисту країни.

Питання зниження граничного віку призову на військову службу до 25 років ще не отримало остаточного затвердження від Президента України Володимира Зеленського, – повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю для Liga.net.

«Це дуже чутливе питання, коли потрібно своїм рішенням взяти відповідальність, що більш молоді люди повинні йти на фронт. Це дуже складно. Це дуже важко», – зазначив Данілов.

За його словами, зараз основними завданнями є:

максимальне посилення ППО;

отримання сучасної військової техніки.

«F-16 - це не наша забаганка. Це про життя наших військових. Це хоча б про певний паритет у повітрі з росією. Сучасні засоби ураження - це вже інша справа. Простий приклад. Коли пішли перші випадки знищення військових гелікоптерів рф, то вдвічі-втричі зменшилася кількість польотів. Відповідно, це життя наших хлопців та дівчат», – додав Данілов.

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