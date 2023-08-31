Володимир Зеленський поки не підписав закон про зниження призовного віку з 27 до 25 років

Разом з тим, Федір Веніславський прокоментував закон про зниження призовного віку до 25 років як такий, що набув сили.

Президент Володимир Зеленський станом на 31 серпня не підписав прийнятий парламентом закон про зменшення призовного віку з 27 до 25 років.

Як відомо, 30 травня 2023 року Верховна Рада ухвалила в цілому закон про зменшення призовного віку з 27 до 25 років.

Відповідно до підписаного спікером Русланом Стефанчуком тексту у фінальний редакції ухваленого закону передбачено у тексті Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» цифри і слова «27-річного віку» замінити цифрами і словами «25-річного віку».

При цьому, коли 9 травня Кабмін реєстрував у Верховній Раді даний законопроект 9281, ним було передбачено внесення змін до окремих статей 15, 18, 18-1, 37 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», спрямованих на зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.

Законопроект було розроблено Міноборони за ініціативою Головнокомандувача Збройних Сил.

На початку червня Закон було спрямовано на підпис Президенту, однак, як свідчить картка законопроекту, він станом на 31 серпня не підписаний, але й не ветований.

Разом з тим, представник Президента у парламенті, народний депутат Федір Веніславський у нещодавньому інтерв’ю Українським новинам прокоментував цей закон як такий, що вже набув сили.

«Якщо людина не проходила військову строкову службу, не отримала під час військової строкової служби військово-облікову спеціальність і їй виповнилося 27 років, нині 25 років (ми зменшили цей вік), то вона протягом цього часу не підлягала призову на військову службу. Якщо людина пройшла військову строкову службу у 18 років, зараз їй, наприклад, 20 років, то вона на абсолютно на законних підставах може бути мобілізована.

Мова йде осіб (18-25 років), які не мають військово-облікової спеціальності, не мають військової підготовки, в тому числі не проходили військової кафедри. Держава піклується про те, щоб люди віком з 18 до 25 років, які не мають відповідної військової підготовки, які не пройшли вишкіл і не мають жодного уявлення про те, як треба тримати зброю в руках, піклується про те, щоб вони отримали освіту. Такий вік був з точки зору первинної ідеології призначений для того, щоб дати людині, яка поступила на навчання і лише після його звершення можна було призивати її на військову службу», - зазначив він.

«Якщо чоловіку до 25 років і він не проходив строкову службу або військову кафедру, то не можуть мобілізувати?» - запитали у Веніславського.

«Так, до 25 років, а після цього віку направляють на навчання і ці особи можуть бути мобілізовані», - підкреслив представник Президента.

На питання, «чому Рада знизила поріг з 27 років до 25 років для мобілізації в тому числі», Веніславський зауважив, що «ми це все прорахували і прийшли до висновку, що це застаріла радянська калька, з іншого боку, формуються і нові резервні бригади, тому треба мати можливість залучати до військової служби за мобілізацією тих людей, які здатні служити, які вже мають певний життєвий досвід і вони вже більш ефективно можуть бути навчені військовій справі і служити у Збройних силах чи інших формуваннях сектору безпеки і оборони».

Автор: Наталя Мамченко

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