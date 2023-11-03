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3 листопада: яке сьогодні свято та головні події

09:30, 3 листопада 2023
3 листопада в Україні відзначають День ракетних військ та артилерії та День інженерних військ.
3 листопада: яке сьогодні свято та головні події
Джерело фото: realist
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У п’ятницю, 3 листопада, в Україні відзначають День ракетних військ та артилерії, свято, яке символізує важливість ролі артилерійських військ у військових операціях. Ця дата вибрана не випадково, адже в роки Другої Світової війни 3 листопада стартувала операція із звільнення Києва. Під час цього наступу за високої щільності артилерії відбувся прорив на ділянці оборони противника.

Цього ж дня в Україні відзначають День інженерних військ. Під час воєнних конфліктів ці війська відіграють важливу роль у забезпеченні просування вперед для піхоти та танкістів. Інженери розчищають мінні поля, ліквідують загородження ворога, розбирають завали для забезпечення руху інших військ.

Яке сьогодні церковне свято

На цей день також припадає свято, присвячене пам'яті княжни Ганни Всеволодівни. У церковному календарі 3 листопада - день пам'яті цієї святої. Ганна була заручена з візантійським царевичем, але їхній шлюб не відбувся, і вона вирішила присвятити своє життя Богу. Її батько, князь Всеволод Ярославович, спорудив для неї жіночий Андріївський монастир навколо 1086 року, і Ганна стала його першою ігуменею. Однак її внесок у суспільство був надзвичайно важливим, оскільки вона відкрила першу в Європі школу для дівчаток, де вони вивчали грамоту, спів та різні ремесла. Ганна також брала активну участь у діяльності держави, вирушаючи до Візантії та повертаючись з новим митрополитом після смерті попереднього.

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