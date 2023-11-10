Высший совет правосудия начинает рассмотрение жалоб на судей с 22 ноября

Рассмотрение жалоб судей на решение дисциплинарных палат Совет правосудия начинает с 21 ноября.

Высший совет правосудия с 22 ноября 2023 года начинает рассмотрение дисциплинарных дел судей.

Первою дисциплинарное дело в отношении судьи 22 ноября рассмотрит Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия.

Это будет дисциплинарное дело судьи Жовтневого райсуда города Днепропетровска Наталии Ткаченко, которое было открыто по определению еще Апелляционного суда Днепропетровской области.

Кроме того, Третья дисциплинарная палата также рассмотрит вопрос об открытии дисциплинарных дел в отношении 15 судей.

Что касается жалоб самих судей на решение дисциплинарных палат Высшего совета правосудия, то в пленарном составе Совет правосудия начинает их рассмотрение 21 ноября. В этот день будут рассмотрены три жалобы судей на решение дисциплинарных палат.

Напомним, что Высший совет правосудия не рассматривал дисциплинарные жалобы на судей с августа 2021 года после соответствующих изменений в законодательство.

Возобновить распределение жалоб на судей удалось только в октябре 2023 года после подписания Президентом Закона 3378-IX.

За это время в ВСП накопилось более 12 тыс. жалоб на судей.

Также следует отметить, что после формирования на конкурсных условиях автономной Службы дисциплинарных инспекторов, подготовка дисциплинарных дел к рассмотрению будет возложена именно на дисциплинарных инспекторов.

Автор Вячеслав Хрипун

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