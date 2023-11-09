Умер известный украинский журналист Владимир Мостовой

На 77-м году жизни умер основатель издания «Зеркало недели» Владимир Мостовой.

В четверг, 9 ноября, на 77-м году жизни умер основатель издания «Зеркало недели» Владимир Мостовой. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Сообщается, что он работал в газетах "Вечерний Киев", "Хрещатик", а с 1994-го по 2011-й был основателем и главным редактором "Зеркала недели".

Владимир Мостовой также был председателем Комиссии по журналистской этике, членом Комиссии по биоэтике, членом Совета конкурентоспособности Украины.

Он был награжден премиями «Управляющий масс-медиа года» и «За свободу и будущее средств массовой информации».

Как сообщается, прощание с журналистом состоится 11 ноября.

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