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  1. В Украине

Вицепремьерка Ольга Стефанишина заявила, что в Украине не существует российского нацменьшинства

19:57, 9 ноября 2023
Нет ни одного юридически оформленного сообщества, идентифицирующего себя как российское меньшинство. Есть граждане Украины, которые говорят на русском языке, — заявила вицепремьерка по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Вицепремьерка Ольга Стефанишина заявила, что в Украине не существует российского нацменьшинства
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Вицепремьерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что российского нацменьшинства в Украине нет. Есть русскоязычные граждане.

Об этом она сказала во время совместной пресс-конференции с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой, передает Укрінформ. 

По ее словам, вопрос гарантирования прав меньшинств будет очень важным на пути вступления Украины в ЕС. Однако такого рода вопрос не только украинский, ведь другие государства-кандидаты на вступление в Евросоюз также столкнулись с требованиями в этой сфере.

Несмотря на то, что Венецианская комиссия в своих решениях и рекомендациях в Киев упоминает "российское меньшинство", как отмечает Ольга Стефанишина, в диалоге с ЕС это не звучит.

"В Украине нет российского меньшинства, его не существует. Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое идентифицирует себя как российское меньшинство. Есть граждане Украины, которые говорят на русском языке", - подчеркнула она.

Стефанишина также подчеркнула, что Брюссель осознает чувствительность данного вопроса.

“Я одесситка. Я хочу – говорю на русском языке, хочу – не говорю на русском языке. Мне для этого не нужны ни москали, ни Венецианская комиссия. Поэтому этот вопрос в Украине не стоит, и я очень рада, что Европейская комиссия осознает чувствительность этого", – отметила вице-премьерка.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия опубликовала основные положения своего Отчета по Украине.

Также Украине рекомендуют принять закон о лоббировании и увеличить штат для открытия переговоров по вступлению в ЕС.

Добавим, что Стефанишин рассказала, от чего будет зависеть продолжительность переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Кроме того, Зеленский поручил властям подготовиться к переговорам по вступлению Украины в Евросоюз.

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