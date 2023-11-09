«Привилегированное партнерство»: Венгрия предложила Украине альтернативу членству в ЕС

В правительстве Венгрии заявили, что ЕС «не должен начинать переговоры о членстве с Украиной».

Венгрия не поддерживает интеграцию Украины в ЕС, в то же время рекомендует предложить Киеву "привилегированное партнерство" с Европейским Союзом. Об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает Telex.

По его словам, Украина якобы "не отвечает необходимым условиям, она не отвечала им до войны и с тех пор не приблизилась к ним".

"Мы солидарны с Украиной, мы всегда осуждали российскую агрессию и оказывали значительную финансовую поддержку и гуманитарную помощь, но это не меняет того факта, что Украина не выполнила условия для переговоров с ЕС... будь то обещания относительно национальностей или Копенгагенские критерии, или ситуация с коррупцией", - заявил он.

Также Гуйяш добавил, что в правительстве Венгрии соглашаются с заявлением бывшего президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о якобы "тотально коррумпированной Украине".

"Мы должны согласиться с предварительным утверждением Юнкера, что Украина абсолютно коррумпирована и не созрела для членства в ЕС", - заявил он.

По его словам, венгерское правительство предложило Украине "привилегированное партнерство" вместо членства в ЕС.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия опубликовала основные положения своего Отчета по Украине.

Также Украине рекомендуют принять закон о лоббировании и увеличить штат для открытия переговоров по вступлению в ЕС.

Добавим, что Стефанишин рассказала, от чего будет зависеть продолжительность переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Кроме того, Зеленский поручил властям подготовиться к переговорам по вступлению Украины в Евросоюз.

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