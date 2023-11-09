Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС та ГРД погодили перелік індикаторів доброчесності судді: список

Наявність хоча б одного з індикаторів свідчить про недоброчесність судді або кандидата на посаду судді.

Звернення не допомогли: для прокурорів і суддів залишиться зменшений прожитковий мінімум при розрахунку окладів, але передбачені виключення для НАБУ, НАЗК і ДБР

Рахувати зарплати прокурорам будуть, виходячи з прожиткового мінімуму 1600 грн, а суддям – 2102 грн.

Для працівників Апарату Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР у Бюджеті запропонували виключення – їм не треба проводити класифікацію посад

Перед розглядом закону про Бюджет на 2024 рік Олександр Корнієнко запропонував свою редакцію прикінцевих положень щодо оплати праці державних службовців в Апараті Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР.

Більше 70% державних службовців задоволені своїм керівництвом – НАДС

А більше 87% державних службовців вважають, що їх безпосередній керівник ставиться до них з повагою.

Верховна Рада ухвалила Закон про Державний бюджет України на 2024 рік

Парламент прийняв закон про Державний бюджет на наступний рік.

  1. В Україні

«Привілейоване партнерство»: Угорщина запропонувала Україні альтернату членства в ЄС

19:35, 9 листопада 2023
В уряді Угорщини заявили, що ЄС «не має розпочинати переговори про членство з Україною».
«Привілейоване партнерство»: Угорщина запропонувала Україні альтернату членства в ЄС
Фото: GETTY IMAGES
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Угорщина не підтримує інтеграцію України до ЄС, натомість рекомендує запропонувати Києву "привілейоване партнерство" з Європейським Союзом. Про це заявив керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяшпередає Telex.

За його словами, Україна нібито "не відповідає необхідним умовам, вона не відповідала їм до війни і відтоді не наблизилася до них".

"Ми солідарні з Україною, ми завжди засуджували російську агресію і надавали значну фінансову підтримку та гуманітарну допомогу, але це не змінює того факту, що Україна не виконала умови для переговорів з ЄС...чи то обіцянки щодо національностей, чи то Копенгагенські критерії, чи то ситуація з корупцією", - заявив він.

Також Гуйяш додав, що в уряді Угорщини погоджуються із заявою колишнього президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера про нібито "тотально корумповану Україну".

"Ми повинні погодитися з попереднім твердженням Юнкера, що Україна абсолютно корумпована та не дозріла до членства в ЄС", - заявив він.

За його словами, угорський уряд запропонував би Україні "привілейоване партнерство" замість членства в ЄС. 

Раніше ми писали, що Єврокомісія опублікувала основні тези свого Звіту щодо України.

Також Україні рекомендують ухвалити закон про лобіювання і збільшити штат для відкриття переговорів про вступ до ЄС.

Додамо, що Стефанішина розповіла, від чого залежатиме тривалість переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Крім того, Зеленський доручив владі підготуватися до переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео