«Привілейоване партнерство»: Угорщина запропонувала Україні альтернату членства в ЄС

В уряді Угорщини заявили, що ЄС «не має розпочинати переговори про членство з Україною».

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Угорщина не підтримує інтеграцію України до ЄС, натомість рекомендує запропонувати Києву "привілейоване партнерство" з Європейським Союзом. Про це заявив керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, передає Telex.

За його словами, Україна нібито "не відповідає необхідним умовам, вона не відповідала їм до війни і відтоді не наблизилася до них".

"Ми солідарні з Україною, ми завжди засуджували російську агресію і надавали значну фінансову підтримку та гуманітарну допомогу, але це не змінює того факту, що Україна не виконала умови для переговорів з ЄС...чи то обіцянки щодо національностей, чи то Копенгагенські критерії, чи то ситуація з корупцією", - заявив він.

Також Гуйяш додав, що в уряді Угорщини погоджуються із заявою колишнього президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера про нібито "тотально корумповану Україну".

"Ми повинні погодитися з попереднім твердженням Юнкера, що Україна абсолютно корумпована та не дозріла до членства в ЄС", - заявив він.

За його словами, угорський уряд запропонував би Україні "привілейоване партнерство" замість членства в ЄС.

Раніше ми писали, що Єврокомісія опублікувала основні тези свого Звіту щодо України.

Також Україні рекомендують ухвалити закон про лобіювання і збільшити штат для відкриття переговорів про вступ до ЄС.

Додамо, що Стефанішина розповіла, від чого залежатиме тривалість переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Крім того, Зеленський доручив владі підготуватися до переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

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