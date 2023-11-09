Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС та ГРД погодили перелік індикаторів доброчесності судді: список

Наявність хоча б одного з індикаторів свідчить про недоброчесність судді або кандидата на посаду судді.

Звернення не допомогли: для прокурорів і суддів залишиться зменшений прожитковий мінімум при розрахунку окладів, але передбачені виключення для НАБУ, НАЗК і ДБР

Рахувати зарплати прокурорам будуть, виходячи з прожиткового мінімуму 1600 грн, а суддям – 2102 грн.

Для працівників Апарату Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР у Бюджеті запропонували виключення – їм не треба проводити класифікацію посад

Перед розглядом закону про Бюджет на 2024 рік Олександр Корнієнко запропонував свою редакцію прикінцевих положень щодо оплати праці державних службовців в Апараті Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР.

Більше 70% державних службовців задоволені своїм керівництвом – НАДС

А більше 87% державних службовців вважають, що їх безпосередній керівник ставиться до них з повагою.

Верховна Рада ухвалила Закон про Державний бюджет України на 2024 рік

Парламент прийняв закон про Державний бюджет на наступний рік.

  1. В Україні

Матвія Бідного призначено в.о. міністра молоді та спорту замість Гутцайта

19:11, 9 листопада 2023
Він був заступником молоді та спорту.
Матвія Бідного призначено в.о. міністра молоді та спорту замість Гутцайта
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Кабінет Міністрів призначив виконувача обов'язки міністра молоді та спорту. Ним став Матвій Бідний. 

Він замінив на цій посаді Вадима Гутцайта. Як відомо, сьогодні Рада звільнила його посади міністра молоді та спорту. Гутцайт напередодні написав заяву на звільнення.

"Кабінетом Міністрів тимчасово покладено виконання обов’язків міністра молоді та спорту України на Бідного Матвія Вікторовича", - повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Матвій Бідний з 2020 року обіймає посаду заступника міністра молоді та спорту.

До цього працював головним спеціалістом відділу пріоритетних неолімпійських видів спорту департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту, а також директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео