Матвія Бідного призначено в.о. міністра молоді та спорту замість Гутцайта

Він був заступником молоді та спорту.

Кабінет Міністрів призначив виконувача обов'язки міністра молоді та спорту. Ним став Матвій Бідний.

Він замінив на цій посаді Вадима Гутцайта. Як відомо, сьогодні Рада звільнила його посади міністра молоді та спорту. Гутцайт напередодні написав заяву на звільнення.

"Кабінетом Міністрів тимчасово покладено виконання обов’язків міністра молоді та спорту України на Бідного Матвія Вікторовича", - повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Матвій Бідний з 2020 року обіймає посаду заступника міністра молоді та спорту.

До цього працював головним спеціалістом відділу пріоритетних неолімпійських видів спорту департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту, а також директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.