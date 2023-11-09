Матвея Бедного назначили и.о. министра молодежи и спорта вместо Гутцайта

Он был заместителем министра молодежи и спорта.

Кабинет Министров назначил исполняющего обязанности министра молодежи и спорта. Им стал Матвей Бедный.

Он заменил на этом посту Вадима Гутцайта. Как известно, сегодня Рада уволила его должности министра молодежи и спорта. Гутцайт накануне написал заявление об увольнении.

"Кабинетом Министров временно возложено исполнение обязанностей министра молодежи и спорта Украины на Бедного Матвея Викторовича", - сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Матвей Бедный с 2020 года занимает должность заместителя министра молодежи и спорта.

До этого он работал главным специалистом отдела приоритетных неолимпийских видов спорта департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта, а также директором департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта.

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