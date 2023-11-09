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  1. В Украине

Гибель помощника Залужного: прокуратура обжалует решение суда по подозреваемому Тимченко

18:50, 9 ноября 2023
Прокуроры не согласны с решением судьи отказать в применении меры пресечения подозреваемому офицеру.
Гибель помощника Залужного: прокуратура обжалует решение суда по подозреваемому Тимченко
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Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона готовят апелляционную жалобу на постановление следственного судьи об отказе в применении меры пресечения старшему помощнику заместителя Главнокомандующего ВСУ. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Отметим, что в ОГП не указывают фамилию офицера, но в СМИ писали, что речь идет об Андрее Тимченко.

Ему было сообщено о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

По данным следствия, 6 ноября подозреваемый подарил на День рождения помощнику Главнокомандующего ВСУ 6 универсальных боевых гранат. Одна из них взорвалась при осмотре подарков. Майор ВСУ погиб на месте.

Напомним, что сегодня в СМИ писали, что суд не назначил меру пресечения офицеру, который подарил гранаты помощнику Валерия Залужного.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в результате несчастного случая в собственном доме погиб помощник Залужного Геннадий Частяков.

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