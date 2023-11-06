В одном из подарков сработало взрывное устройство — Залужный подтвердил гибель своего помощника Частякова

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что в День рождения его помощника Частякова в одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил гибель своего помощника майора Геннадия Частякова. По его словам, это произошло в его День рождения, взрывное устройство сработало в одном из подарков.

"Неописуемая боль и тяжелая потеря для Вооруженных Сил Украины и для меня лично.

Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье…

С начала полномасштабного вторжения Геннадий был для меня надежным плечом, полностью посвятив свою жизнь Вооруженным Силам Украины и борьбе с российской агрессией.

Причины и обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования", - сообщил Залужный в Телеграм

ОБНОВЛЕНО: Издание "УП"публикует первые фото с места трагедии. Отмечается, что по словам жены, ее муж принес подарочный пакет с бутылкой спиртного и подарочными рюмками в виде гранат. При открытии пакета произошел взрыв.

Фото: УП

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области погиб помощник Главнокомандующего Залужного, а его сын тяжело ранен.

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