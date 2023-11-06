В одному із подарунків спрацював вибуховий пристрій, — Залужний підтвердив загибель свого помічника Частякова

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що у День народження його помічника Частякова в одному з подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив загибель свого помічника майора Геннадія Частякова. За його словами, це сталося у його День народження, вибуховий пристрій спрацював в одному із подарунків.

"Невимовний біль і важка втрата для Збройних Сил України і для мене особисто.

Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков.

В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині…

З початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для мене надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним Силам України і боротьбі з російською агресією.

Причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування", - повідомив Залужний у Телеграм.

ОНОВЛЕНО: Видання "УП" публікує перші фото з місця трагедії. Зазначається, що зі слів дружини, її чоловік приніс подарунковий пакет, з пляшкою спиртного та подарунковими чарками у вигляді гранат. Під час відкриття пакету стався вибух.

Фото: УП

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині загинув помічник Головнокомандувача Залужного, а його син тяжко поранений.

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