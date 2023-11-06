Під Києвом від вибуху гранати загинув помічник Залужного, – ЗМІ

Як повідомляється, загинув 39-річний військовий Геннадій Частяков.

На Київщині загинув помічник Головнокомандувача Валерія Залужного. Про це повідомляє "Українська правда".

В результаті необережного поводження з гранатою загинув 39-річний військовий, а його 13- річний син тяжко поранений - його шпиталізували. Вдома ще були дружина та донька військового. За попередньою інформацією, вони не постраждали, пише видання.

За даними УП, загиблий – Геннадій Частяков, який працював помічником Залужного.

Повідомляється, що наразі поліція працює на місці події. Розпочато кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.