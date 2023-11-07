На Полтавщині викрили шахрайську схему «продажу авто» для ЗСУ

Шахраї ошукали кілька десятків осіб на понад мільйон гривень.

На Полтавщині шахраї нібито продавали авто для потреб військових. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, організував шахрайську схему 30-річний житель Кременчука, залучивши до протиправної діяльності двох спільниць.

Чоловік на одній із торговельних платформ розміщував оголошення про "продаж автомобілів для потреб ЗСУ", спілкувався з покупцями, переконував надіслати на банківську картку передоплату, після отримання якої на зв'язок не виходив.

Спільниці у банківських установах оформлювали рахунки, отримували гроші, які у подальшому учасники групи розподіляли між собою.

Наразі встановлено кілька десятків осіб, яким, за попередніми підрахунками, спричинено збитків на загальну суму понад 1 млн грн.

Жінкам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб. Окрім цього, їм обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Місцезнаходження організатора встановлюється.

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