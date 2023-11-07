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На Полтавщині викрили шахрайську схему «продажу авто» для ЗСУ

10:29, 7 листопада 2023
Шахраї ошукали кілька десятків осіб на понад мільйон гривень.
На Полтавщині викрили шахрайську схему «продажу авто» для ЗСУ
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На Полтавщині шахраї нібито продавали авто для потреб військових. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, організував шахрайську схему 30-річний житель Кременчука, залучивши до протиправної діяльності двох спільниць.

Чоловік на одній із торговельних платформ розміщував оголошення про "продаж автомобілів для потреб ЗСУ", спілкувався з покупцями, переконував надіслати на банківську картку передоплату, після отримання якої на зв'язок не виходив.

Спільниці у банківських установах оформлювали рахунки, отримували гроші, які у подальшому учасники групи розподіляли між собою.

Наразі встановлено кілька десятків осіб, яким, за попередніми підрахунками, спричинено збитків на загальну суму понад 1 млн грн.

Жінкам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб. Окрім цього, їм обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Місцезнаходження організатора встановлюється.

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