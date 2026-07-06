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Продаж алкоголю з доставкою: які ліцензії необхідно оформити кур'єрській службі

15:37, 6 липня 2026
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Реалізація алкогольних напоїв можлива у разі наявності ліцензій на право оптової торгівлі алкогольними напоями у продавця та ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями у кур’єрської служби.
Продаж алкоголю з доставкою: які ліцензії необхідно оформити кур'єрській службі
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В Україні продаж алкогольних напоїв із доставкою кінцевому споживачу, зокрема через сторонню кур’єрську службу, можливий лише за дотримання визначених законодавством вимог.

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Як зазначається у Законі України від 18.06.2024 №3817-ІХ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», якщо покупець оплачує отримані алкогольні напої кур’єрській службі, така реалізація можлива за умови:

  • наявності у продавця ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, а у кур’єрської служби — ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями;
  • наявності у кур’єрської служби місця здійснення роздрібної торгівлі — приміщення торговельною площею не менше 20 кв. м, обладнаного реєстратором розрахункових операцій (РРО) та/або програмним РРО.

Якщо ж кінцевий споживач оплачує алкогольні напої безпосередньо продавцю, необхідно, щоб:

  • продавець мав ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями;
  • місце роздрібної торгівлі продавця являло собою приміщення торговельною площею не менше 20 кв. м, обладнане РРО та/або програмним РРО;
  • були дотримані вимоги статті 71 Закону №3817-ІХ.

Застосування реєстраторів розрахункових операцій регулюється Законом України №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», інспектори ювенальної превенції управління поліції в метрополітені проводять профілактичні рейди у закладах роздрібної торгівлі Києва, щоб запобігти продажу алкоголю, тютюнових виробів та електронних сигарет особам, які не досягли 18 років.

Поліція нагадує, що продаж алкоголю та тютюну неповнолітнім є адміністративним правопорушенням. Згідно з частиною 2 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за такі дії передбачено штраф у розмірі від 6 800 до 13 600 гривень.

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