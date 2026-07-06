Продажа алкоголя с доставкой: какие лицензии необходимо оформить курьерской службе
В Украине продажа алкогольных напитков с доставкой конечному потребителю, в частности через постороннюю курьерскую службу, возможна только при соблюдении определенных законодательством требований.
Как отмечается в Законе Украины от 18.06.2024 №3817-ІХ «О государственном регулировании производства и обращения этилового спирта, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива», если покупатель оплачивает полученные алкогольные напитки курьерской службе, такая реализация возможна при условии:
- наличия у продавца лицензии на право оптовой торговли алкогольными напитками, а у курьерской службы — лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками;
- наличия у курьерской службы места осуществления розничной торговли — помещения торговой площадью не менее 20 кв. м, оборудованного регистратором расчетных операций (РРО) и/или программным РРО.
Если же конечный потребитель оплачивает алкогольные напитки непосредственно продавцу, необходимо, чтобы:
- продавец имел лицензию на право розничной торговли алкогольными напитками;
- место розничной торговли продавца представляло собой помещение торговой площадью не менее 20 кв. м, оборудованное РРО и/или программным РРО;
- были соблюдены требования статьи 71 Закона №3817-ІХ.
Применение регистраторов расчетных операций регулируется Законом Украины №265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг».
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», инспекторы ювенальной превенции управления полиции в метрополитене проводят профилактические рейды в заведениях розничной торговли Киева, чтобы предотвратить продажу алкоголя, табачных изделий и электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет.
Полиция напоминает, что продажа алкоголя и табака несовершеннолетним является административным правонарушением. Согласно части 2 статьи 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за такие действия предусмотрен штраф в размере от 6 800 до 13 600 гривен.
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