ВСП можуть дати право розслідувати СЗЧ і дезертирство – ДБР чекає рішення Ради

ДБР пропонує передати Військовій службі правопорядку право проводити досудове розслідування справ про СЗЧ, дезертирство, непокору та інші злочини.

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Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що розраховує на підтримку Верховною Радою законопроєкту, який надасть Військовій службі правопорядку в ЗСУ право проводити досудове розслідування окремих військових злочинів.

Які повноваження пропонують надати ВСП

Сухачов повідомив, що ДБР пропонує надати Військовій службі правопорядку право здійснювати досудове розслідування.

«Наша пропозиція наступна: надати Військовій службі правопорядку право досудового розслідування. Це можна легко зробити в межах штатної чисельності ЗСУ, не збільшуючи фінансування», – розказав Сухачов агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, реалізувати таку ініціативу можна в межах чинної штатної чисельності Збройних сил України без збільшення фінансування.

Директор ДБР зазначив, що оновлений орган досудового розслідування зможе розслідувати кримінальні правопорушення, пов’язані із самовільним залишенням частини, дезертирством, непокорою та деякими іншими злочинами.

Хто проводитиме розслідування

Як пояснив Сухачов, пропонується сформувати апарат із військовослужбовців, які мають юридичну освіту та досвід роботи на оперативних або слідчих посадах у правоохоронних органах.

Також пропонується, щоб Військова служба правопорядку розслідувала злочини, вчинені військовослужбовцями, які не мають офіцерського звання.

Законопроєкт уже розглядає профільний комітет

Олексій Сухачов повідомив, що відповідний законопроєкт наразі перебуває на розгляді Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Він наголосив, що підтримка цієї ініціативи є важливою для держави та безпеки суспільства, тому ДБР розраховує на позитивне рішення парламенту.

За словами директора Бюро, ухвалення законопроєкту стане одним з елементів системи військової юстиції.

Сухачов виступив проти створення військових судів

Водночас директор ДБР заявив, що не підтримує ідею створення військових судів, яку обговорюють у парламентському комітеті.

На його думку, створення таких судів потребуватиме значних фінансових витрат на формування апарату, технічне забезпечення та інші організаційні потреби. Крім того, він звернув увагу на дефіцит суддів у судах, що вже існує.

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