ВСП может получить право расследовать самовольное отсутствие и дезертирство — ГБР ожидает решения Рады

ГБР предлагает передать Военной службе правопорядка право проводить досудебное расследование дел о самовольном отсутствии, дезертирстве, неподчинении и других преступлениях.

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Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что рассчитывает на поддержку Верховной Радой законопроекта, который предоставит Военной службе правопорядка в ВСУ право проводить досудебное расследование отдельных военных преступлений.

Какие полномочия предлагают предоставить ВСП

Сухачев сообщил, что ГБР предлагает предоставить Военной службе правопорядка право осуществлять досудебное расследование.

«Наше предложение следующее: предоставить Военной службе правопорядка право на досудебное расследование. Это можно легко сделать в рамках штатной численности ВСУ, не увеличивая финансирование», — рассказал Сухачев агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, реализовать такую инициативу можно в рамках действующей штатной численности Вооруженных сил Украины без увеличения финансирования.

Директор ГБР отметил, что обновленный орган досудебного расследования сможет расследовать уголовные правонарушения, связанные с самовольным оставлением части, дезертирством, неподчинением и некоторыми другими преступлениями.

Кто будет проводить расследование

Как пояснил Сухачев, предлагается сформировать аппарат из военнослужащих, имеющих юридическое образование и опыт работы на оперативных или следственных должностях в правоохранительных органах.

Также предлагается, чтобы Военная служба правопорядка расследовала преступления, совершенные военнослужащими, не имеющими офицерского звания.

Законопроект уже рассматривается профильным комитетом

Алексей Сухачев сообщил, что соответствующий законопроект в настоящее время находится на рассмотрении Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Он подчеркнул, что поддержка этой инициативы важна для государства и безопасности общества, поэтому ГБР рассчитывает на положительное решение парламента.

По словам директора Бюро, принятие законопроекта станет одним из элементов системы военной юстиции.

Сухачев выступил против создания военных судов

В то же время директор ГБР заявил, что не поддерживает идею создания военных судов, которая обсуждается в парламентском комитете.

По его мнению, создание таких судов потребует значительных финансовых затрат на формирование аппарата, техническое обеспечение и другие организационные нужды. Кроме того, он обратил внимание на уже существующий дефицит судей в судах.

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