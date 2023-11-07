В Полтавской области разоблачили мошенническую схему «продажи авто» для ВСУ

Мошенники обманули несколько десятков человек на более миллиона гривен.

В Полтавской области мошенники якобы продавали авто для нужд военных. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, организовал мошенническую схему 30-летний житель Кременчуга, привлекая к противоправной деятельности двух сообщниц.

Мужчина на одной из торговых платформ размещал объявления о "продаже автомобилей для нужд ВСУ", общался с покупателями, убеждал отправить на банковскую карту предоплату, после получения которой на связь не выходил.

Сообщницы в банковских учреждениях оформляли счета, получали деньги, которые в дальнейшем участники группы распределяли между собой.

В настоящее время установлено несколько десятков человек, которым, по предварительным подсчетам, нанесен ущерб на общую сумму более 1 млн грн.

Женщинам сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц. Кроме этого, им избраны меры пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога. Местонахождение организатора устанавливается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.