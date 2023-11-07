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В Полтавской области разоблачили мошенническую схему «продажи авто» для ВСУ

10:29, 7 ноября 2023
Мошенники обманули несколько десятков человек на более миллиона гривен.
В Полтавской области разоблачили мошенническую схему «продажи авто» для ВСУ
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В Полтавской области мошенники якобы продавали авто для нужд военных. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, организовал мошенническую схему 30-летний житель Кременчуга, привлекая к противоправной деятельности двух сообщниц.

Мужчина на одной из торговых платформ размещал объявления о "продаже автомобилей для нужд ВСУ", общался с покупателями, убеждал отправить на банковскую карту предоплату, после получения которой на связь не выходил.

Сообщницы в банковских учреждениях оформляли счета, получали деньги, которые в дальнейшем участники группы распределяли между собой.

В настоящее время установлено несколько десятков человек, которым, по предварительным подсчетам, нанесен ущерб на общую сумму более 1 млн грн.

Женщинам сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц. Кроме этого, им избраны меры пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога. Местонахождение организатора устанавливается.

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