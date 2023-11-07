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«Сливал» конспиративные базы ССО во время оккупации Херсона: предатель получил 15 лет заключения

09:15, 7 ноября 2023
Из-за действий вражеского информатора женщина 116 суток провела в плену у врага.
«Сливал» конспиративные базы ССО во время оккупации Херсона: предатель получил 15 лет заключения
Фото: Одесская областная прокуратура
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Житель Херсона признан виновным в государственной измене и приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Офис Генпрокурора.

Отмечается, что осужденный после захвата Херсона с помощью знакомой волонтерки вошел в состав оперативно-боевой группы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Его привлекали для выполнения оперативно-боевых задач на южном фронте.

Через некоторое время мужчина перешел на сторону российских оккупантов и предложил им свою помощь в проведении разведывательно-подрывной деятельности в регионе.

Он передал российским спецслужбам адреса конспиративных квартир и персональные данные членов группы ССО ВСУ, выполнявших боевые задания на временно оккупированной территории. Также «раскрыл» врагу месторасположение хранилищ с оружием и боеприпасами.

Полученную информацию оккупанты использовали для захвата в плен нескольких украинских военных с их семьями.

Также вражеский информатор слил данные волонтерки, помогавшей украинским защитникам. Оккупанты удерживали ее в плену на протяжении 116 суток.

Предателя задержали в освобожденном Херсоне. До приговора суда он находился под стражей.

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