Прокурор по дороге в судебное заседание употребляла алкоголь, а затем ее остановила полиция

Прокурорская «дисциплинарка» не оценила приключений прокурора в рабочее время, но женщина смогла убедить, что у нее произошел нервный срыв.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) рассмотрела очередное дело в отношении прокурора, попавшегося на злоупотреблении алкогольными напитками.

Как отмечается в дисциплинарном деле прокурора Кропивницкой окружной прокуратуры Татьяны Г., около 15:40 28 апреля 2023 года в одном из районов города Кропивницкий экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Mitsubishi Outlander, за рулем которого находилась прокурор Татьяна Г.

Освидетельствование на месте инцидента с помощью прибора Drager показало, что Татьяна Г. находится в достаточно сильном состоянии алкогольного опьянения – 2,72% промилле. Следовательно, в отношении прокурора был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) Кодекса об административных правонарушениях.

В июле 2023 года Кировский районный суд города Кировограда признал Татьяну Г. виновной в совершении правонарушения по ст. 130 КоАП, лишил ее права на управление автомобилем сроком на 1 год, а также наложил на нее штраф в размере 17 тыс. гривен. Кропивницкий апелляционный суд указанное решение первой инстанции в сентябре оставил в силе.

Следует отметить, что неприятный для Татьяны Г. инцидент произошел в ее рабочее время.

В 12.00 28 апреля Татьяна Г. должна была участвовать в судебном заседании в гражданском процессе в Кировоградском районном суде. Прокурор выехала в суд на собственном автомобиле, однако в судебное заседание так и не попала. О том, что она не сможет участвовать в судебном заседании, Татьяна Г. своему руководству не сообщила.

Интересно, что информацию о женщине, которая находится в состоянии алкогольного опьянения за рулем Mitsubishi, полиции сообщил гражданин, находившийся у здания Кировоградского районного суда. Он, правда, решил, что нетрезвой за руль автомобиля села адвокат, а не прокурор.

В свою защиту Татьяна Г. сообщила в КДКП, что 28 апреля по дороге в суд у нее произошел нервный срыв.

По ее словам, около 11.30 ей позвонила двоюродная сестра и сообщила о смерти тети, которая находилась за пределами Украины в эвакуации, а до этого едва не погибла в городе Ирпень во время боевых действий в этом городе.

Услышав плохую новость, Татьяна Г. приняла лекарственный препарат, однако затем открыла бутылку алкогольного напитка, которую она приобрела для подарка, и сделала несколько глотков для успокоения. Однако лекарственный препарат оказался несовместим с алкоголем.

Когда прокурор все же приехала в суд, она поняла, что плохо себя чувствует и может даже упасть в обморок.

Татьяна Г. даже зашла в здание суда, однако быстро его покинула, решив подождать в автомобиле, когда ей станет легче. Впрочем, состояние прокурора не улучшилось, и она решила вообще не участвовать в судебном заседании.

В автомобиле Татьяна Г. находилась довольно долго, сделав еще несколько глотков из бутылки, после чего у нее произошла паническая атака. Дело в том, что мать прокурора, которая приходится покойной сестрой, не отвечала на телефонные звонки. Следовательно, Татьяна Г. решила, что нужно немедленно ехать к матери, поскольку были небезосновательные опасения за ее жизнь.

Прокурор поехала к матери домой, однако, отъехав от здания суда всего на триста метров, была остановлена ​​патрульными полицейскими.

Как отмечено в решении КДКП, Татьяна Г. во время разговора с полицейскими все же не пыталась использовать свой статус прокурора во избежание наказания, свою вину не отрицала и в целом вела себя корректно во время указанного инцидента. Также Татьяна Г. сообщила об инциденте непосредственному руководителю, то есть, не стала скрывать неприятный для своей карьеры случай. Кроме того, Татьяна Г. полностью признала вину и отметила, что поступила неправильно.

КДКП констатировала совершение Татьяной Г. дисциплинарного проступка, однако прокурорская «дисциплинарка» все же учла искреннее раскаяние Татьяны Г., наличие на иждивении близких родственников, а также отсутствие других дисциплинарных взысканий.

В итоге Татьяна Г. в октябре была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде запрета сроком на один год на перевод в орган прокуратуры высшего уровня, а также на назначение на высший пост в прокуратуре, в которой она уже занимает должность.

Напомним, что в апреле КДКП приняло аналогичное решение в отношении прокурора Приморской окружной прокуратуры Одессы Наталии Б., в отношении которой также был составлен протокол по ст. 130 КоАП.

Автор: Вячеслав Хрипун

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