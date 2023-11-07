Прокурор по дорозі в судове засідання вживала алкоголь, а потім її зупинила поліція

Прокурорська «дисциплінарка» не оцінила пригод прокурора в робочий час, але жінка змогла переконати, що в неї стався нервовий зрив.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів розглянула чергову справу щодо прокурора, який попався на зловживанні алкогольними напоями.

Як зазначено у дисциплінарній справі прокурора Кропивницької окружної прокуратури Тетяни Г., близько 15:40 28 квітня 2023 року в одному з районів міста Кропивницький екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Mitsubishi Outlander за кермом якого знаходилась прокурор Тетяна Г.

Огляд на місці інциденту за допомогою приладу Drager виявив, що Тетяна Г. перебуває у досить сильному стані алкогольного сп’яніння – 2,72% проміле. Відтак, щодо прокурора був складений протокол про адміністративне правопорушення за ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу про адміністративні правопорушення.

У липні 2023 року Кіровський районний суд міста Кіровограда визнав Тетяну Г. винною у скоєнні правопорушення за ст. 130 КУпАП, позбавив її права керування автомобілем строком на 1 рік, а також наклав на неї штраф у розмірі 17 тис. гривень. Кропивницький апеляційний суд зазначене рішення суду першої інстанції у вересні залишив без змін.

Слід зазначити, що неприємний для Тетяни Г. інцидент стався у її робочий час.

У 12:00 28 квітня Тетяна Г. мала брати участь у судовому засіданні в цивільному процесі в Кіровоградському районному суді. Прокурор виїхала в суд на власному автомобілі, однак в судове засідання так і не потрапила. Про те, що вона не зможе взяти участь в судовому засіданні, Тетяна Г. своєму керівництву не повідомила.

Цікаво, що інформацію про жінку, яка у стані алкогольного сп’яніння перебуває за кермом Mitsubishi, поліції повідомив громадянин, який знаходився біля будівлі Кіровоградського районного суду. Він, щоправда, вирішив, що нетверезою за кермо автомобіля сіла адвокат, а не прокурор.

На свій захист Тетяна Г. повідомила у КДКП, що 28 квітня по дорозі в суд у неї стався нервовий зрив.

За її словами, близько 11:30 їй зателефонувала двоюрідна сестра і повідомила про смерть тітки, яка знаходилась за межами України в евакуації, а до цього ледь не загинула у місті Ірпінь під час бойових дій в цьому місті.

Почувши погану новину, Тетяна Г. прийняла лікарський препарат, однак потім відкрила пляшку алкогольного напою, яку вона придбала для подарунку, та зробила декілька ковтків для заспокоєння. Однак, лікарський препарат виявився несумісним з алкоголем.

Коли прокурор все ж приїхала в суд, вона зрозуміла, що погано себе почуває і може навіть втратити свідомість.

Тетяна Г. навіть зайшла в будівлю суду, однак швидко її покинула, вирішивши почекати в автомобілі, коли їй стане легше. Втім, стан прокурора не покращився і вона вирішила взагалі не брати участь в судовому засіданні.

В автомобілі Тетяна Г. перебувала досить тривалий час, зробивши ще декілька ковтків з пляшки, після чого у неї сталася панічна атака. Справа в тому, що мати прокурора, яка є сестрою померлої, не відповідала на телефоні дзвінки. Відтак, Тетяна Г. вирішила, що треба негайно їхати до матері, оскільки були небезпідставні побоювання за її життя.

Прокурор поїхала до матері додому, однак, від’їхавши від будівлі суду всього на триста метрів, була зупинена патрульними поліцейськими.

Як зазначено у рішенні КДКП, Тетяна Г. під час розмови з поліцейськими все ж не намагалася використати свій статус прокурора для уникнення покарання, свою провину не заперечувала і в цілому поводилася коректно під час зазначеного інциденту. Також, Тетяна Г. повідомила про інцидент безпосередньому керівнику, тобто не стала скривати неприємний для своєї кар’єри випадок. Крім того, Тетяна Г. повністю визнала провину і зазначила, що вчинила неправильно.

Відтак, КДКП констатувала скоєння Тетяною Г. дисциплінарного проступку, однак прокурорська «дисциплінарка» все ж врахувала щире каяття Тетяни Г., наявність на утриманні близьких родичів, а також відсутність інших дисциплінарних стягнень.

У підсумку, Тетяна Г. у жовтні була притягнута до дисциплінарної відповідальності у виді заборони строком на один рік на переведення до органу прокуратури вищого рівня та на призначення на вищу посаду в прокуратурі, в який вона вже обіймає посаду.

Нагадаємо, що у квітні КДКП ухвалило аналогічне рішення щодо прокурора Приморської окружної прокуратури Одеси Наталії Б., щодо якої також був складений протокол за ст. 130 КУпАП.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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