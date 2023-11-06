У «Слузі народу» закликали СБУ перевірити вислови Ірини Фаріон стосовно мови, якою спілкуються військові

Заступник голови Комітету з нацбезпеки вважає за доцільне, аби СБУ перевірила публічні заяви Ірини Фаріон щодо мови у війську.

Фото: gogetnews.info

Заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв закликав Службу безпеки України перевірити вислови ексдепутатки Ірини Фаріон, яка розкритикувала російськомовних воїнів «Азову».

Він зазначив, що своїми висловлюваннями вона фактивно «поставила знак рівності між окупантами та тими, хто жертвує своїм життям, боронячи Україну».

«Ірина Фаріон публічно заявила, що не вважає українцями тих наших воїнів, які спілкуються на фронті російською мовою.

Цим блюзнірством, як на мене, вона поставила знак рівності між окупантами та тими, хто жертвує своїм життям, боронячи Україну.

На моє переконання ця особа вже тривалий час цілеспрямовано та системно працює на розкол суспільства та розпалювання ворожнечі між українцями.

Особливо підозрілою для мене така діяльність є в контексті радянського минулого Ірини Фаріон.

А під час війни такі її дії є особливо небезпечними і становлять, на мій погляд, загрозу національній безпеці України.

Тож як заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки закликаю СБУ здійснити перевірку висловлювань Ірини Фаріон протягом воєнного стану на предмет вчинення кримінальних злочинів та вжити всіх заходів для недопущення ведення будь-якої підривної діяльності у нашому тилу.

Прошу вважати це офіційним депутатським зверненням», — написав Єгор Чернєв у Фейсбук.

Зазначимо, що Ірина Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців «Азову», в тому, що деякі з них спілкуються російською мовою. Вона заявила, що «не може назвати» українцями «азовців», які не говорять українською мовою. Такі її слова викликали хвилю обурення в суспільстві.

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