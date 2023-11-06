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  1. В Украине

В «Слуге народа» призвали СБУ проверить высказывания Ирины Фарион относительно языка, на котором общаются военные

19:21, 6 ноября 2023
Заместитель председателя Комитета по нацбезопасности считает целесообразным, чтобы СБУ проверила публичные заявления Ирины Фарион относительно языка в армии.
В «Слуге народа» призвали СБУ проверить высказывания Ирины Фарион относительно языка, на котором общаются военные
Фото: gogetnews.info
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Заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев призвал Службу безопасности Украины проверить высказывания экс-депутата Ирины Фарион, раскритиковавшей русскоязычных воинов «Азова».

Он отметил, что своими высказываниями она фактически «поставила знак равенства между оккупантами и теми, кто жертвует своей жизнью, защищая Украину».

«Ирина Фарион публично заявила, что не считает украинцами тех наших воинов, которые общаются на фронте на русском языке.

Этим кощунством, по-моему, она поставила знак равенства между оккупантами и теми, кто жертвует своей жизнью, защищая Украину.

По моему убеждению, этот человек уже долгое время целенаправленно и системно работает на раскол общества и разжигание вражды между украинцами.

Особенно подозрительной для меня такая деятельность в контексте советского прошлого Ирины Фарион.

А во время войны такие ее действия особенно опасны и представляют, на мой взгляд, угрозу национальной безопасности Украины.

Как заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки призываю СБУ осуществить проверку высказываний Ирины Фарион во время военного положения на предмет совершения уголовных преступлений и принять все меры для недопущения ведения какой-либо подрывной деятельности в нашем тылу.

Прошу считать это официальным депутатским обращением», — написал Егор Чернев в Фейсбук.

Отметим, что Ирина Фарион обвинила военных, в частности, бойцов «Азова», в том, что некоторые из них общаются на русском языке. Она заявила, что «не может назвать» украинцами «азовцев», не говорящих на украинском языке. Такие ее слова вызвали волну негодования в обществе.

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