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В ЕС отрицают начало обсуждений с Киевом возможных переговоров с рф, — СМИ

18:46, 6 ноября 2023
Дипломаты говорят, что не начинали обсуждать с Киевом возможность переговоров с россией.
В ЕС отрицают начало обсуждений с Киевом возможных переговоров с рф, — СМИ
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На днях в СМИ появилась информация, что должностные лица из США и ЕС якобы обсуждали с Украиной возможность мирных переговоров с россией. В Европейском Союзе опровергли эту информацию. Об этом сообщил европейский дипломат в Брюсселе, занимающий высокий пост, в комментарии Интерфакс-Украина.

"Если бы это была правда, я бы об этом знал", - сказал он.

Относительно возможного пересмотра видов оружия, которую ЕС поставляет Украине, учитывая последнюю оценку ситуации на поле боя, которую в своей статье дал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, собеседник издания отметил, что "помощь уже в пути".

"Это знаменитый F16, который значительно повысит возможности украинской армии", - говорится в сообщении.

Как сообщается, высокопоставленный европейский дипломат затронул также вопрос подготовки Украины к членству в ЕС. Отметив, что на сегодняшний день ему неизвестно содержание рекомендаций Европейской комиссии относительно возможного начала переговоров о членстве, он сказал: "Мы не должны ждать окончания войны для того, чтобы Украина готовила себя к членству. Это то, что Украина хочет делать, и мы ее в этом поддержим".

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