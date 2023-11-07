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Когда начнутся зимние каникулы и сколько школьники будут отдыхать: подробности

11:40, 7 ноября 2023
Зимние каникулы для школьников разных областей начнутся и продлятся по-разному.
Когда начнутся зимние каникулы и сколько школьники будут отдыхать: подробности
Источник фото: ВСН
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Зимние каникулы для школьников в Киеве, Черкассах и Днепре начнутся 23 декабря 2023 года и продлятся до 7 января 2024 года. Этот период включает 16 дней отдыха и празднований.

Кроме того, в этом учебном году первоклассники Киева будут иметь больше времени для каникул. Для них зимний отдых начнется 19 февраля 2023 года и продлится до 25 февраля 2024 года.

Варианты зимних каникул определяются в зависимости от региона. Например, на Ивано-Франковщине каникулы начнутся 27 декабря 2023 года и продлятся до 26 января 2024 года.

В остальных регионах Украины график зимних каникул может отличаться. К примеру, в Киевской области дата определяется индивидуально, а в Житомире зимний отдых продлится с 23 декабря по 14 января.

В Харьковской и Полтавской областях каникулы для школьников планируются с 30 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.

Для учеников, обучающихся по триместровой системе, зимние каникулы будут с 25 декабря 2023 года до 8 января 2024 года и с 12 февраля 2024 до 18 февраля 2024.

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