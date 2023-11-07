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Коли розпочнуться зимові канікули та скільки школярі відпочиватимуть: подробиці

11:40, 7 листопада 2023
Зимові канікули для школярів різних областей почнуть і триватимуть по-різному.
Коли розпочнуться зимові канікули та скільки школярі відпочиватимуть: подробиці
Джерело фото: ВСН
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Зимові канікули для школярів у Києві, Черкасах та Дніпрі розпочнуться 23 грудня 2023 року та триватимуть до 7 січня 2024. Цей період включає 16 днів відпочинку та святкувань.

Крім того, у цьому навчальному році першокласники Києва матимуть більше часу для канікул. Для них зимовий відпочинок розпочнеться 19 лютого 2023 року і триватиме до 25 лютого 2024 року.

Варіанти зимових канікул визначаються в залежності від регіону. Наприклад, на Івано-Франківщині канікули розпочнуться 27 грудня 2023 року і триватимуть до 26 січня 2024 року.

У решті регіонів України графік зимових канікул може відрізнятися. До прикладу, у Київській області дата визначається індивідуально, а в Житомирі зимовий відпочинок триватиме з 23 грудня по 14 січня.

У Харківській та Полтавській областях канікули для школярів плануються з 30 грудня 2023 року по 14 січня 2024 року.

Для учнів, які навчаються за триместровою системою, зимові канікули будуть з 25 грудня 2023 року до 8 січня 2024 року та з 12 лютого 2024 до 18 лютого 2024.

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