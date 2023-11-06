У ЄС заперечують початок обговорень з Києвом можливих переговорів з рф, — ЗМІ

Дипломати кажуть, що не починали обговорювати з Києвом можливість переговорів з росією.

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Днями у ЗМІ з’явилася інформація, що посадовці з США та ЄС нібито почали обговорювати з Україною можливість мирних переговорів з росією. У Європейському Союзі спростували цю інформацію. Про це повідомив європейський дипломат у Брюсселі, що обіймає високу посаду, у коментарі Інтерфакс-Україна.

"Якби це була правда, я про це знав би", - сказав він.

Щодо можливого перегляду видів зброї, яку ЄС постачає Україні, з огляду на останню оцінку ситуації на полі бою, яку у своїй статті дав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, співрозмовник видання зазначив, що "допомога вже в дорозі".

"Це - знаменитий F16, який значно підвищить можливості української армії", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, високопоставлений європейський дипломат торкнувся також питання підготовки України до членства в ЄС. Зазначивши, що станом на сьогодні йому не відомий зміст рекомендацій Європейської комісії щодо можливого початку переговорів про членство, він сказав: "Ми не маємо чекати закінчення війни для того, щоб Україна готувала себе до членства. Це те, що Україна хоче робити, і ми її в цьому підтримаємо".

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