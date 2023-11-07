«Зливав» конспіративні бази ССО під час окупації Херсона: зрадник отримав 15 років ув’язнення

Через дії ворожого інформатора жінка 116 діб провела у ворожому полоні.

Фото: Одеська обласна прокуратура

Жителя Херсона визнано винним у державній зраді та засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що засуджений після захоплення Херсона за допомогою знайомої волонтерки увійшов до складу оперативно-бойової групи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Його залучали до виконання оперативно-бойових завдань на південному фронті.

Через деякий час чоловік перейшов на бік російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у проведенні розвідувально-підривної діяльності в регіоні.

Він передав російським спецслужбам адреси конспіративних квартир та персональні дані членів групи ССО ЗСУ, які виконували бойові завдання на тимчасово окупованій території. Також «розкрив» ворогу місця розташування сховищ зі зброєю і боєприпасами.

Отриману інформацію окупанти використали для захоплення в полон декількох українських військових з їхніми родинами.

Також ворожий інформатор злив дані волонтерки, яка допомагала українським захисникам. Окупанти утримували її у полоні впродовж 116 діб.

Зрадника затримали у звільненому Херсоні. До вироку суду він перебував під вартою.

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