Мобілізація, пенсії, РРО та виплати військовим: Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики КАС ВС за травень

Касаційний адміністративний суд оприлюднив правові позиції за травень 2026 року щодо мобілізації, виплат військовим, пенсій, податків, землі та інших спорів.

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Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду опублікував огляд актуальної судової практики за травень 2026 року. До нього увійшли правові позиції, що мають значення для формування єдиної практики під час розгляду публічно-правових спорів.

Які питання розглянув Верховний Суд

В огляді відображено правові висновки колегій суддів Касаційного адміністративного суду, зокрема про:

підстави для видачі довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) військовослужбовцю;

порядок визначення розміру одноразової грошової допомоги повнолітній дитині загиблого військовослужбовця;

незворотність дії закону в часі при визначенні кола осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця;

відсутність підстав для звільнення з військової служби у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням за вироком суду;

орган, до повноважень якого віднесено вирішення питання щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації;

застосування показника середньої заробітної плати при переведенні з пенсії державного службовця на пенсію за віком на загальних підставах;

визначення обсягу спожитої теплової енергії в будівлі, не обладнаній засобом комерційного обліку теплової енергії;

правомірність врахування витрат на придбання інвестиційного активу в разі припинення зобов’язання шляхом поєднання боржника і кредитора у випадку ліквідації іноземної компанії;

звільнення від сплати орендної плати за землю на територіях, де велися бойові дії, у разі відсутності переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

незастосування РРО при внесенні депозитів та виплаті виграшів у букмекерській діяльності в мережі «Інтернет»;

класифікацію кавомашин як торговельних автоматів або обладнання для приготування напоїв.

Упродовж травня 2026 року КАС ВС висловлював також інші, не менш актуальні правові позиції, з якими можна ознайомитися в огляді судової практики.

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