Под Киевом в результате взрыва гранаты погиб помощник Залужного, – СМИ

Как сообщается, погиб 39-летний военный Геннадий Частяков.

В Киевской области погиб помощник Главнокомандующего Валерия Залужного. Об этом сообщает "Украинская правда".

В результате неосторожного обращения с гранатой погиб 39-летний военный, а его 13-летний сын тяжело ранен - его госпитализировали. Дома еще были жена и дочь военного. По предварительной информации они не пострадали, пишет издание.

По данным УП, погибший – Геннадий Частяков, работавший помощником Залужного.

Сообщается, что в настоящее время полиция работает на месте происшествия. Возбуждено уголовное производство по факту гибели человека и незаконного обращения с боеприпасами.

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