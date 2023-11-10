Укрэнерго предупредило о фишинговой рассылке: украинцам приходят письма с вирусом от имени компании

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предупредила 9 ноября о рассылке писем с вирусом по электронным адресам украинцев.
Неизвестные маскируются под представителями компании и рассылают сообщения с опасным содержимым.
Как различить подлог:
- письмо отправлено не по официальному адресу. Сотрудники "Укрэнерго" пользуются почтой только с доменом @ua.energy.
- ГП "Укрэнерго" не существует. Официальное название компании – НЭК "Укрэнерго". До 2019 года использовалось ГП "НЕК "Укрэнерго".
- сотрудники "Укрэнерго" всегда ведут переписку с указанными полными данными отправителя, в том числе, исключительно на украинском.
«НЕК «Укрэнерго» уже обратилось в правоохранительные органы по просьбе найти мошенников, неправомерно использующих данные нашей компании. Просим внимательно проверять все адреса, по которым поступают письма якобы от НЭК «Укрэнерго». Наш официальный домен – @ua.energy», - говорится в сообщении.
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